Захарова: за терактом в Белгороде стоят Британия и США

Представитель МИД РФ подчеркнула, что западные страны подстрекают киевский режим к совершению террористических действий.
Фото, видео: © РИА Новости; www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала терактом ракетный удар по Белгороду со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В разговоре с 5-tv.ru дипломат указала, за этим стоит не только Киев, но и Лондон, и США.
«За терактом в Белгороде стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям, понимая, что контрнаступление ВСУ провалено», — заявила Захарова.
Представитель внешнеполитического ведомства также указала, что за произошедшее несут ответственность и государства Евросоюза, продолжающие поставлять вооружение ВСУ, которые используют его против мирных жителей.
Захарова добавила, что Россия уже запросила заседание в Совете безопасности (СБ) ООН по факту произошедшего.
ВСУ нанесли 30 декабря удар по центру Белгорода двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. По последним данным, свыше десяти мирных граждан погибли, еще десятки пострадали.
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