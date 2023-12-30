РФ ждет объяснений от Чехии: Полянский о ракетном ударе по Белгороду

В результате обстрела пострадало несколько десятков человек, есть погибшие.

Россия потребовала провести заседание Совета безопасности ООН после ракетного удара ВСУ по Белгороду. Об этом написал в личном Telegram-канале первый заместитель постоянного председателя России при организации Дмитрий Полянский.

«Заседание СБ по Белгороду мы запросили на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) сегодня, 30 декабря», — уведомил дипломат.

Кроме того, он добавил, что российская сторона настаивает на обязательном присутствии на заседании постпреда Чехии, который обязан объясниться за помощь Киеву посредством поставки оружия, от которого гибнут мирные люди.

Сегодня, 30 декабря, украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по центру Белгорода — двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. По последним данным, погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало свыше ста человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что большая часть снарядов ВСУ при ударе по Белгороду были перехвачены.