Гладков доложил об обстановке в Белгороде Путину и Мишустину

В регионе уже начались работы по оценке ущерба. Что там сейчас происходит?
Фото, видео: Павел Колядин / ТАСС; Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov; 5-tv.ru
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в регионе после террористического акта ВСУ.
«Доложил об обстановке в городе президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину и председателю правительства РФ Михаилу Владимировичу Мишустину», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что совсем недавно завершилось заседание оперативного штаба. На нем главы силовых структур сообщили о последствиях удара и о мерах, которые принимаются для обеспечения безопасности.
Из-за террористической атаки ВСУ ранено 108 человек. Среди них 15 детей, пять из которых в тяжелом состоянии. 12 взрослых также находятся в критическом состоянии. Погибло 14 человек, включая троих детей. Губернатор выразил семьям погибших свои соболезнования. Также он сообщил, что виновники будут наказаны.
Кроме того, уже начались работы по оценке ущерба. Этим занимается администрация Белгорода. В городе проводится поквартирный обход. Гражданам с поврежденным жильем предлагают переместиться в пункты временного размещения. Также стало известно, что в регионе повреждено более 100 автомобилей, большая часть из них уничтожена (сгорела).
«Повреждения выявлены в 22 МКД, большое количество коммерческих объектов, торговых центров, магазинов. Оценка ущерба продолжается», — сообщил губернатор.
На поврежденных объектах газоснабжения и водоснабжения трудятся аварийные службы. А правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы.
«И принято решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, плюс Белгород и Яковлевский городской округ», — заявил губернатор.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сенатор Совфеда Климов назвал обстрел Белгорода преступной провокацией ВСУ.
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