МИД РФ: атакой на Белгород Киев показал свое нацистское нутро

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 193 0

В дипломатическом ведомстве категорично осудили атаку украинских боевиков на мирное население.

МИД РФ: атакой на Белгород Киев показал свое нацистское нутро

Фото: © РИА Новости

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Киев совершил очередное циничное и кровавое преступление, атаковав жилые кварталы Белгорода из РСЗО, заявили в МИД РФ. Официальное сообщение опубликовано в Telegram-канале дипведомства.

В министерстве отметили, что обстрел центральной части города был заранее спланирован и тщательно подготовлен. В результате подлой атаки ВСУ пострадали и погибли дети.

«К организации этого теракта непосредственно причастны британские и американские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений. Ответственность за него также несут страны Европейского союза», — заявили в МИД РФ.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что целью удара стали скопления мирных жителей. В частности, был атакован центр Белгорода, где перед праздниками новогодний снежный городок, елка и каток, куда пришли отдохнуть горожане. Чтобы жертв было как можно больше, киевский режим умышленно использовал кассетные боеприпасы.

«Обстрелы населенных пунктов Донбасса, Херсонской и Запорожских областей, Крыма, других российских регионов, безжалостные и слепые убийства мирных жителей свидетельствует об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей», — говорится в заявлении министерства.

В МИД РФ объявили, что теракт в Белгороде станет предметом диалога в Совбезе ООН, где будут разбираться, почему Украина использует запрещенные в большинстве стран мира кассетные боеприпасы для удара по мирному населению. Также в ведомстве призвали правительства всех ответственных стран осудить это жестокое преступление киевского режима и публично отказать в любом сотрудничестве с Украиной и ее западными «хозяевами».

Замалчивание подобных варварских атак или молчание в ответ на преступления Украины Россией будет рассчитываться как пособничество.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в диалоге с 5-tv.ru назвала терактом ракетный удар по Белгороду.

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