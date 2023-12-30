МИД РФ: атакой на Белгород Киев показал свое нацистское нутро
В дипломатическом ведомстве категорично осудили атаку украинских боевиков на мирное население.
Фото: © РИА Новости
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Киев совершил очередное циничное и кровавое преступление, атаковав жилые кварталы Белгорода из РСЗО, заявили в МИД РФ. Официальное сообщение опубликовано в Telegram-канале дипведомства.
В министерстве отметили, что обстрел центральной части города был заранее спланирован и тщательно подготовлен. В результате подлой атаки ВСУ пострадали и погибли дети.
«К организации этого теракта непосредственно причастны британские и американские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений. Ответственность за него также несут страны Европейского союза», — заявили в МИД РФ.
В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что целью удара стали скопления мирных жителей. В частности, был атакован центр Белгорода, где перед праздниками новогодний снежный городок, елка и каток, куда пришли отдохнуть горожане. Чтобы жертв было как можно больше, киевский режим умышленно использовал кассетные боеприпасы.
«Обстрелы населенных пунктов Донбасса, Херсонской и Запорожских областей, Крыма, других российских регионов, безжалостные и слепые убийства мирных жителей свидетельствует об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей», — говорится в заявлении министерства.
В МИД РФ объявили, что теракт в Белгороде станет предметом диалога в Совбезе ООН, где будут разбираться, почему Украина использует запрещенные в большинстве стран мира кассетные боеприпасы для удара по мирному населению. Также в ведомстве призвали правительства всех ответственных стран осудить это жестокое преступление киевского режима и публично отказать в любом сотрудничестве с Украиной и ее западными «хозяевами».
Замалчивание подобных варварских атак или молчание в ответ на преступления Украины Россией будет рассчитываться как пособничество.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в диалоге с 5-tv.ru назвала терактом ракетный удар по Белгороду.
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