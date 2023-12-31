Губернатор Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 20 0

В тяжелом состоянии находятся 30 человек.

Губернатор Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Количество погибших при массированном обстреле ВСУ Белгорода выросло до 21 человека. Из них трое — дети. Актуальную информацию о жертвах и пострадавших сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Кроме того, 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 — дети.

«В тяжелом состоянии находится 30 человек. У 63 пострадавших — состояние средней степени тяжести. Амбулаторное лечение проходят 17 человек», — рассказал Гладков.

В субботу, 30 декабря, Украина нанесла удар по центру Белгорода, где нет никаких военных объектов, двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire.

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с произошедшим. Какие заявления сделала Москва — читайте в нашем материале.

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