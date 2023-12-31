Заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода: главные заявления

Киевский режим нанес удар прямо по центру мирного города, где нет никаких военных объектов.

Перед Новым годом, 30 декабря, украинские националисты нанесли массированный удар по центру Белгорода, где не расположено никаких военных объектов. Удар ВСУ можно считать террористическим актом, поскольку направлен он был против мирного населения. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с произошедшим. Какие основные заявления были сделаны — читайте в материале 5-tv.ru.

Как указал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, удар ВСУ по Белгороду — заранее спланированный теракт против мирного города. И к его организации причастен не только Киев, но и «американские и британские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений».

«Не стройте иллюзий и не прикидывайтесь. Брюссель наравне с Вашингтоном и Лондоном, а также большинство стран Евросоюза являются соучастниками творимых киевской шайкой преступлений», — сказал Небензя.

Дипломат добавил, что Москва удивлена невнятной и безликой реакции ООН на произошедшее. В организации смогли прокомментировать действия Киева лишь короткой фразой, что подобные атаки следует осудить.

«Молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов, подельников из „цивилизованных демократий“ будет сродни пособничеству их кровавым деяниям», — подчеркнул постпред РФ при ООН.

Небензя также призвал все профильные международные структуры выступить с решительным осуждением удара ВСУ по мирному городу.

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Кроме того, Россия требовала участия постпреда Чехии в заседании СБ ООН, чтобы он объяснился за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители. Однако Прага дала отказ, заявив, что не позволит Москве вызывать ее представителей куда-либо. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя в соцсети X (прежнее название Twitter) поведение Чехии, указал на трусость и недалекость властей этой страны.

В субботу, 30 декабря, Украина нанесла удар по центру Белгорода двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. В результате обстрела ранения получили свыше 100 человек, также есть погибшие.