Шуфутинский раскрыл правду о борьбе с лишним весом: «Хочется пожить»

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Алексей Панков
Алексей Панков 23 0

Шуфутинский заявил, что похудел на 16 килограммов

Шуфутинский раскрыл правду о борьбе с лишним весом: «Хочется пожить»

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Почему артист внезапно начал заботиться о своем здоровье?

Михаил Шуфутинский рассказал, что похудел на 16 килограммов, так как испугался за свою жизнь. Такое признание музыкант сделал в эфире одного из федеральных каналов.

Заслуженный артист РФ отметил, что начал исключать из своего рациона различные блюда, чтобы добиться результата. Единственное о чем он жалеет, так это о потере мышечной ткани.

«Просто в один прекрасный момент я понял, что у меня нет другого выхода. Я понял, что нужно себя поберечь, хочется пожить. Поэтому я начал следить за собой, убрал все печеное, копченое, жареное, абсолютно никаких углеводов, ни хлеба, ничего», — отметила звезда.

Также музыкант добавил, что испытывает трудности с алкоголем. Он выпивает через день. Шуфутинский хотел бы чаще, но боится, что пристрастие к спиртным напиткам негативно скажется на здоровье.

«Нудный, старый и противный»: как жена заставила Михаила Шуфутинского похудеть

Ранее 5-tv.ru сообщал, что что случилось с 75-летним артистом. Шуфутинский начал использовать инвалидное кресло для передвижения.

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