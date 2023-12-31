Жители Белгорода несут цветы и игрушки к Вечному огню в центре города

Напротив мемориального комплекса находится ресторан, в котором люди прятались от обстрела.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Жители Белгорода возлагают цветы и игрушки к Вечному огню в центре города, который накануне подвергся страшному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В распоряжение 5-tv.ru попало видео с места.
Люди несут к мемориальному комплексу на Свято-Троицком бульваре красные гвоздики и плюшевых зверей, а также зажигают лампады в память о пострадавших и погибших в результате зверства киевского режима. Цветы они возлагают к Вечному огню рядом с фонтаном «Мальчик с гусем».
Вчера, 30 декабря, город подвергся массированному обстрелу со стороны украинских нацистов. По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 100 человек. Скончались 24, в том числе дети. Разрушены были 37 многоквартирных домов, три частных дома и семь объектов гражданской инфраструктуры.
Сегодня утром в Белгороде вновь прозвучали сирены ракетной опасности, однако система оповещения была отключена к 11:15 по московскому времени, спустя полчаса.
Ранее 5-tv.ru писал, в США высказались о судьбе Украины после обстрела Белгорода.
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