«Верьте в мечты»: Петров высказал теплые пожелания россиянам в канун Нового года

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 35 0

Актер Петров пожелал россиянам верить в мечты в Новом году

Фото, видео: Антон Новодережкин / ТАСС; 5-tv.ru

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Звезда «Полицейского с Рублевки» призвал не бояться даже самых сокровенных желаний.

Актер Александр Петров поздравил граждан России с наступающим Новым годом и высказал им теплые пожелания.

«Дорогие друзья, я поздравляю вас с Новым годом, желаю не забывать верить в мечты, пускай даже самые сокровенные. Не бойтесь ничего. Желаю гармонии, конечно же, внутреннего спокойствия и светлой надежды. Все будет хорошо. С Новым годом! Берегите себя», — обратился актер к российским зрителям.

Коллега Петрова актер Павел Прилучный в беседе с автором и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светланой Шевченко ранее признался, что до сих пор не потерял ощущение праздника в Новый год благодаря своим детям. По словам Прилучного, он старается делать все возможное, чтобы у его наследников оставалось впечатление от Нового года, как от настоящего волшебства. И это ощущение передается ему самому.

Ранее певец SHAMAN, пришедший поздравить с Новым годом юных пациентов детской больницы, рассказал 5-tv.ru, каково это — быть Дедом Морозом.

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