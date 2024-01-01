«Верьте в мечты»: Петров высказал теплые пожелания россиянам в канун Нового года

Звезда «Полицейского с Рублевки» призвал не бояться даже самых сокровенных желаний.

Актер Александр Петров поздравил граждан России с наступающим Новым годом и высказал им теплые пожелания.

«Дорогие друзья, я поздравляю вас с Новым годом, желаю не забывать верить в мечты, пускай даже самые сокровенные. Не бойтесь ничего. Желаю гармонии, конечно же, внутреннего спокойствия и светлой надежды. Все будет хорошо. С Новым годом! Берегите себя», — обратился актер к российским зрителям.

Коллега Петрова актер Павел Прилучный в беседе с автором и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светланой Шевченко ранее признался, что до сих пор не потерял ощущение праздника в Новый год благодаря своим детям. По словам Прилучного, он старается делать все возможное, чтобы у его наследников оставалось впечатление от Нового года, как от настоящего волшебства. И это ощущение передается ему самому.

Ранее певец SHAMAN, пришедший поздравить с Новым годом юных пациентов детской больницы, рассказал 5-tv.ru, каково это — быть Дедом Морозом.