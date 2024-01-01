«Предстоит выбор»: Макрон жестко высказался о России в новогоднем обращении

Макрон в новогодней речи призвал остановить Россию и поддержать Украину
Фото: www.globallookpress.com / Panoramic
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Определиться должны французы на июньских выборах в Европарламент, добавил президент.
Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил о России и конфликте на Украине в новогоднем обращении к гражданам. Транслировал его речь телеканал TF1.
Избирателям в июне 2024 года, когда во Франции будут проходить выборы в Европейский парламент, нужно будет выступить за укрепление европейского суверенитета. По словам Макрона, им придется выбирать.
«Им предстоит выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить атворитарным силам», — сказал он.
Гражданам также придется выбирать, подчеркнул Макрон, между тем, чтобы продолжать развивать Европу или блокировать ее.
Франция, а также другие страны ЕС и НАТО представили спецоперацию, которую проводит Россия на Украине, как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Президет РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Макрон заявил о сомнениях Запада по поводу будущего Украины.
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