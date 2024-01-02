МО РФ: нештатный сход боеприпаса при выполнении полета произошел под Воронежем
В результате детонации разрушения получили несколько домов в поселке Петропавловка.
Фото: Карпухин Сергей / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Нештатный сход авиационного боеприпаса произошел во время полета самолета ВУС над поселком Петропавловка в Воронежской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В результате детонации разрушения получили несколько домов. Как заверил губернатор области Александр Гусев, пострадавших нет, пострадали семь домовладений, у которых предположительно повреждены остекление, кровля и несущие конструкции. Для оценки ущерба на место прибыла оперативная группа.
«Жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк. После обеспечения максимальной безопасности на месте происшествия и окончания работы специальных ведомств, начнется оценка нанесенного ущерба», — добавил глава региона.
Кроме того, губернатор поставил задачу в кратчайшие сроки решить задачи с материальной компенсацией и строительством нового жилья. Гусев попросил сохранять спокойствие и пообещал, что никого не оставят в стороне.
72%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?