МО РФ: нештатный сход боеприпаса при выполнении полета произошел под Воронежем

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 1 873 0

В результате детонации разрушения получили несколько домов в поселке Петропавловка.

МО РФ: нештатный сход боеприпаса при выполнении полета произошел под Воронежем

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Нештатный сход авиационного боеприпаса произошел во время полета самолета ВУС над поселком Петропавловка в Воронежской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В результате детонации разрушения получили несколько домов. Как заверил губернатор области Александр Гусев, пострадавших нет, пострадали семь домовладений, у которых предположительно повреждены остекление, кровля и несущие конструкции. Для оценки ущерба на место прибыла оперативная группа.

«Жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк. После обеспечения максимальной безопасности на месте происшествия и окончания работы специальных ведомств, начнется оценка нанесенного ущерба», — добавил глава региона.

Кроме того, губернатор поставил задачу в кратчайшие сроки решить задачи с материальной компенсацией и строительством нового жилья. Гусев попросил сохранять спокойствие и пообещал, что никого не оставят в стороне.

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