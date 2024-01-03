«Все как обычно»: Захарова ответила Кулебе на призыв к изоляции российских дипломатов

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 15 0

Захарова ответила Кулебе на призыв к изоляции российских дипломатов

«Все как обычно»: Захарова ответила Кулебе на призыв к изоляции российских дипломатов

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Официальный представитель МИД РФ указала, что Москва продолжает активную деятельность в международном формате.

Российских дипломатов никто не будет изолировать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат отреагировала на выдвинутые министром иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы требования к Западу.

Глава украинского МИДа потребовал от союзников срочных действий и перечислил пять шагов для «победы Украины»: системы ПВО, боевые беспилотники, ракеты дальнего действия, использование замороженных российских активов и изоляция российских дипломатов.

«Созидательное сотрудничество»: Россия приняла председательство в БРИКС

«Карты, деньги, два ствола — все как обычно. <…> Российских дипломатов никто изолировать не будет. <…> Что касается двусторонних отношений, будем развивать их со всеми, кто уважает международно-правовые принципы и готов к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат также указала, что РФ продолжает активную деятельность в международном формате, а также проводит крупнейшие мероприятия на своей территории. Одно из них — Всемирный фестиваль молодежи, запланированный на март.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Владимир Путин подвел итоги 2023 года.

-23° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:36
Сергей Жуков рассекретил имя новорожденного сына
3:21
«Все как обычно»: Захарова ответила Кулебе на призыв к изоляции российских дипломатов
3:09
Госдолг США вновь обновил исторический максимум
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака
2:34
Скрытая угроза: почему опасно заряжать смартфон в кафе и торговых центрах
2:18
«Боже милостивый»: актер Болдуин восхитился катанием фигуристки Валиевой

Сейчас читают

Дефицит — не повод выглядеть плохо: за какими вещами гонялись советские модницы
В южном пригороде Бейрута прогремел мощный взрыв, есть погибшие
«Как в „Крестном отце“»: Туриченко о роли семьи в своей жизни
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса