«Все как обычно»: Захарова ответила Кулебе на призыв к изоляции российских дипломатов
Захарова ответила Кулебе на призыв к изоляции российских дипломатов
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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Официальный представитель МИД РФ указала, что Москва продолжает активную деятельность в международном формате.
Российских дипломатов никто не будет изолировать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат отреагировала на выдвинутые министром иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы требования к Западу.
Глава украинского МИДа потребовал от союзников срочных действий и перечислил пять шагов для «победы Украины»: системы ПВО, боевые беспилотники, ракеты дальнего действия, использование замороженных российских активов и изоляция российских дипломатов.
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«Карты, деньги, два ствола — все как обычно. <…> Российских дипломатов никто изолировать не будет. <…> Что касается двусторонних отношений, будем развивать их со всеми, кто уважает международно-правовые принципы и готов к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат также указала, что РФ продолжает активную деятельность в международном формате, а также проводит крупнейшие мероприятия на своей территории. Одно из них — Всемирный фестиваль молодежи, запланированный на март.
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