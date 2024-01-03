«Внесла свои коррективы»: Алсу сообщила о переменах в жизни

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 659 0

Певица Алсу сообщила о переменах в жизни

«Внесла свои коррективы»: Алсу сообщила о переменах в жизни

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Певица подвела итоги прошлого года, о чем откровенно поведала поклонникам.

Певица Алсу подвела свои итоги ушедшего 2023 года. В социальной сети знаменитость призналась, что он был для нее эмоциональным, насыщенным на события. Знаменитость также поведала, что за прошедшие 12 месяцев в ее жизни произошло немало перемен. Многие поклонники решили, что они связаны с личной жизнью.

«Связано ли это с моей юбилейной датой, когда, как говорят, женщина вступает на какой-то новый осознанный путь, или просто сама жизнь внесла свои коррективы и перемены… В любом случае, что пришло — лучше, чем-то, что ушло», — написала артистка.

Слухи о том, что в браке знаменитости не все гладко, ходят давно. Так, в декабре прошлого года ее супругу Яну Абрамову исполнилось 46 лет. Дочка Микелла решила трогательно поздравить папу с праздником, сопроводив это совместным снимок. В своем обращении она призналась ему в любви и поблагодарила за то, что он для нее делает. При этом самой Алсу на фото не было, она и не поздравила супруга. По крайней мере, публично. Также многие замечали певицу на публике без обручального кольца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет сын Алсу, которого скрывают от публики.

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