Около 600 человек эвакуируют в Белгороде из-за неразорвавшегося боеприпаса

Местных жителей призвали быть осторожными на фоне участившихся случаев обстрелов.
Фото: © РИА Новости
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Неразорвавшийся боеприпас обнаружили саперы на улице Красноармейская в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сейчас взрывотехники Министерства обороны принимают решение о его утилизации», — написал он.
Гладков добавил, что было принято решение об эвакуации порядка 600 человек, которые проживают в радиусе 500 метров от места падения боеприпаса. По его словам, представители городской администрации, мэр Валентин Демидов и сотрудники управления региональной безопасности правительства Белгородской области обходят местных с предложением отправиться в пункты временного размещения.
Отмечается, что оставленные дома будут охраняться полицией до момента возвращения в них жильцов.
В заключение Гладков добавил, что еще два снаряда были найдены в микрорайоне Улитка. С ними в настоящее время работают саперы, о дальнейших решениях жителей пообещали проинформировать дополнительно.
Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова ответила на заявления ЕС по Белгороду.
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