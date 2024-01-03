Около 600 человек эвакуируют в Белгороде из-за неразорвавшегося боеприпаса

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Местных жителей призвали быть осторожными на фоне участившихся случаев обстрелов.

Около 600 человек эвакуируют в Белгороде из-за неразорвавшегося боеприпаса

Фото: © РИА Новости

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Неразорвавшийся боеприпас обнаружили саперы на улице Красноармейская в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сейчас взрывотехники Министерства обороны принимают решение о его утилизации», — написал он.

Гладков добавил, что было принято решение об эвакуации порядка 600 человек, которые проживают в радиусе 500 метров от места падения боеприпаса. По его словам, представители городской администрации, мэр Валентин Демидов и сотрудники управления региональной безопасности правительства Белгородской области обходят местных с предложением отправиться в пункты временного размещения.

Отмечается, что оставленные дома будут охраняться полицией до момента возвращения в них жильцов.

В заключение Гладков добавил, что еще два снаряда были найдены в микрорайоне Улитка. С ними в настоящее время работают саперы, о дальнейших решениях жителей пообещали проинформировать дополнительно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова ответила на заявления ЕС по Белгороду.

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