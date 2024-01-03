«Узаконил беззаконие»: Захарова ответила на заявления ЕС по Белгороду

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 122 0

Захарова: заявления ЕС по Белгороду говорят о том, что Запад узаконил беззаконие

«Узаконил беззаконие»: Захарова ответила на заявления ЕС по Белгороду

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Представитель Борреля ранее заявил о законном праве Украины на оборону в ответ на вопрос об ударах ВСУ по российскому Белгороду.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано своими словами о праве Киева обороняться подтвердил то, что Запад «узаконил беззаконие». Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в беседе с ТАСС.

«Западные страны узаконили беззаконие и придумали этому название — «миропорядок, основанный на правилах», — приводит ее слова агентство.

У Стано ранее в этот день поинтересовались, как ЕС реагирует на атаки ВСУ на гражданские объекты и мирных жителей Белгорода при помощи произведенного в европейских странах и поставленного через Европейский фонд мира оружия. Комментария ситуацию, он заявил, что украинская сторона имеет право на оборону и «защиту от агрессии».

Представитель ведомства также назвал «недостойными доверия» факты об обстреле Белгорода, которые представляет российская сторона. По его словам, Москва регулярно лжет и манипулирует.

Первые европейские лица за четыре дня после обстрела Белгорода не выступили ни с одним заявлением.

Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских нацистов 30 декабря. По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 100 человек. Скончались 25, в том числе дети. Разрушены были 37 многоквартирных домов, три частных дома и семь объектов гражданской инфраструктуры.

В последующие дни ВСУ снова наносили удары по городу и области.

Ранее 5-tv.ru писал, что постпредство Чехии при ООН ответило на требования РФ объясниться за поставки Киеву оружия, которое стало причиной гибели мирных жителей Белгорода.

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