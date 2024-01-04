Средства ПВО перехватили украинскую ракету над Липецкой областью

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 75 0

Прежде ВС РФ уничтожили десять вражеских ракет над Крымом.

Средства ПВО перехватили украинскую ракету над Липецкой областью

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над территорией Липецкой области украинскую зенитную ракету С-200. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Пресечена попытка террористической атаки с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200», — сообщили в ведомстве.

В этот же день силы ПВО пресекли еще одну попытку киевского режима осуществить террористическую атаку — над Крымом было уничтожено десять вражеских ракет.

А тем временем Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года. После того как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

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