Средства ПВО перехватили украинскую ракету над Липецкой областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над территорией Липецкой области украинскую зенитную ракету С-200. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Пресечена попытка террористической атаки с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200», — сообщили в ведомстве.

В этот же день силы ПВО пресекли еще одну попытку киевского режима осуществить террористическую атаку — над Крымом было уничтожено десять вражеских ракет.

А тем временем Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года. После того как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.