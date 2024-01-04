Водитель экскаватора пострадал после наезда на мину под Белгородом

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 39 0

Мужчина был экстренно госпитализирован.

Водитель экскаватора пострадал после наезда на мину под Белгородом

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

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Экскаватор подорвался на мине около Демидовки в Белгородской области, пострадал рабочий. Об сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Краснояружском районе есть пострадавший. По предварительной информации, близ села Демидовка экскаватор наехал на мину», — написал он в Telegram-канале.

Уточняется, что рабочий в результате подрыва получил осколочные ранения лица и контузию. Его госпитализировали.

Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины. Эта местность регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.\

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Васильевки остались без электричества из-за ночного обстрела ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года. После того как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

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Водитель экскаватора пострадал после наезда на мину под Белгородом

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