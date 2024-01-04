Жители Васильевки остались без электричества из-за ночного обстрела ВСУ

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 133 0

Украинский снаряд угодил в местную подстанцию.

Жители Васильевки остались без электричества из-за ночного обстрела ВСУ

Фото: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Киевский режим обстрелял Васильевку в Запорожской области, в результате чего местные жители остались без электроснабжения. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели и целенаправленный артиллерийский обстрел Васильевки. Была повреждена и выведена из строя местная подстанция. На предоставленных источником снимках видно, что в месте прилета началось горение.

Город остался без электричества. О погибших и раненных не сообщается.

Несколькими днями ранее, 2 января, шесть человек пострадали и один погиб в результате обстрела Васильевки украинскими нацистами. Известно, что ВСУ обстреливали город из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Были зафиксированы повреждения частных домов, а также культурного объекта — «Дачи Попова».

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гладков рассказал о последствиях ударов ВСУ по Белгороду за прошедшие сутки.

Жители Васильевки остались без электричества из-за ночного обстрела ВСУ

1/3
2/3

5-tv.ru

3/3

5-tv.ru

Тема:
Спецоперация
4 янв
Гладков рассказал о последствиях ударов ВСУ по Белгороду за прошедшие сутки
4 янв
«Война с Россией»: в Британии допустили ввод войск НАТО на Украину
4 янв
«Для британской аудитории»: на Украине раскрыли план Зеленского по Крыму
4 янв
«В случайном порядке»: на Украине предложили мобилизацию через лотерею
4 янв
Танк в капкан: какие ВС РФ создали ловушки для западной техники ВСУ
4 янв
«Грачи» в деле! Лучшее видео из зоны СВО за день
4 янв
«Граница между своими и чужими»: на Украине раскритиковали русскоязычных боевиков ВСУ
4 янв
«У нас нет»: Киев признался в отсутствии «плана «Б» на случай сокращения помощи Запада
4 янв
«Предстоит мрачная и суровая зима»: Украине дали неутешительный прогноз на 2024 год
4 янв
В США заявили, что не отказывались от стремления победить Россию на Украине
-23° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
Волшебный гороскоп: кто вы из «Гарри Поттера» по знаку зодиака

Последние новости

13:01
«Это глупо»: Лавров оценил возможность отказа от английского языка
12:43
Жители Васильевки остались без электричества из-за ночного обстрела ВСУ
12:28
Автобус упал в очистное пространство у шахты в Казахстане, есть погибшие
12:17
Названа причина скоропостижной смерти легендарного КВН-щика Стаса Агафонова
12:14
Сложно и обременительно: Латвия намерена выслать почти 800 россиян старше 60 лет
12:00
Трус не играет: с чего начать свой путь в хоккее, если ты уже не ребенок

Сейчас читают

Названа причина скоропостижной смерти легендарного КВН-щика Стаса Агафонова
«Первые в космосе — это круто»: Харатьян назвал «Вызов» мощным кино
Сигнал с того света: Машков рассказал о мистике на съемках фильма о Распутине
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса