«Это было не дно, а днище»: звезда «Дома-2» Анастасия Дашко рассказала о жизни в тюрьме

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 101 0

Звезда «Дома-2» Дашко рассказала, как оказалась в тюрьме

«Это было не дно, а днище»: звезда «Дома-2» Анастасия Дашко рассказала о жизни в тюрьме

Фото: Instagram* / dashko.anastasiya

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Женщина призналась, что в один момент потеряла контроль над своей жизнью.

Звезда скандального реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Дашко признала свои ошибки после тюремного заключения. Она заявила, что позволила себе опуститься на дно, а жизнь за решеткой назвала днищем.

«Я была на высоте, люди хотели прикоснуться ко мне, взять автограф. Они ходили на наши концерты. „ДОМ-2“ и тюрьма — это взлет и падение. А потом я резко упала вниз, просто в лепешку. Это было дно. Это было даже не дно, это было днище. Самый мрак, темнота», — процитировало признание Дашко StarHit.ru.

Несмотря на падение, Дашко удалось подняться и вернуться к привычной жизни. Хотя она уверена — этот путь до сих пор проходит. Она все начала заново: в прошлом году приобрела квартиру, после чего приняла решение вернуться к своим истокам и вновь прийти на «Дом-2».

К слову, знаменитость оказалась в тюрьме из-за мошенничества в особо крупном размере. В 2013 году она получила срок — три года тюрьмы. Выяснилось, что Дашко врала застройщикам: забирала товар на продажу по одной стоимости, а отдавала по другой. Разницу Дашко клала себе в карман. По информации СМИ, сумма ущерба составила свыше трех миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущей Ксении Бородиной подарил возлюбленный.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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