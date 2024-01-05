«Это несправедливо»: Бьянка закатила подписчикам истерику из-за очередного набора веса

Увидевшая в зеркале первые результаты певица потеряла самообладание аккурат после Нового года.

Певица Бьянка вот уже не первый год борется с лишним весом. В феврале артистка сообщила подписчикам, что перенесла тяжелую операцию, следствием которой стал стремительный набор веса. На восстановление знаменитость потратила многие месяцы, и лишь недавно смогла увидеть в зеркале первый результат.

Чтобы не набрать лишний вес опять, Бьянка взяла себя в руки и резко ограничила употребление сладкой, жирной и острой пищи. Не сделала певица исключений и в новогодние праздники. Отсутствие сладкого «допинга» стало для певицы поводом для настоящего крика души: в соцсетях знаменитость опубликовала видеообращение, в котором закатила подписчикам истерику. Взбешенная фотографиями ломившихся от еды столов своих подписчиков Бьянка вышла из себя, заявив: пока она держит себя в узде, остальные потребляют пищу без оглядки на чужое мнение.

«Я вот смотрю, как все едят. Все едят три раза в день. Картофан, потом у них идет болоньезе, потом салатик, потом борщиком еще надо заесть. Как все это съедая, вы придерживаетесь такой формы? Причем люди, которым уже за 30 лет. Для меня это неприлично перед теми, кто ест по чуть-чуть. Гены? Это ваши такие гены? Что-то у вас слишком хорошие гены. Это несправедливо!» — высказалась певица.

Чуть раньше сама знаменитость рассказывала, что прийти в форму ей помог кефир и занятия спортом дважды в день. Правда, такая диета все же подойдет не всем: прибегать к экстремальным методам похудения диетологи рекомендуют под влиянием профильных специалистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бьянка ответила на критику своей внешности.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ