«Всегда хотел отделиться»: Андрей Чадов о непростых отношениях с братом Алексеем

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 32 0

Андрей Чадов признался, что никогда не был близок с братом Алексеем

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Звездные родственники оказались полными противоположностями по характеру, что мешает им сблизиться.

Знаменитых братьев-актеров Андрея и Алексея Чадовых в жизни никогда не связывали близкие, по-настоящему братские отношения. Об этом старший из них — Андрей рассказал в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко.

«Мы, положа руку на сердце, никогда не были близки. Да, мы близки по крови, но у Алексея всегда, с детства, было желание отделиться — свои друзья, свое все. <…> Мы настолько разные — он интроверт, я экстраверт. Поэтому контакта — чтобы прям душа в душу — нет такого», — признался Чадов-старший.

Он утверждает, что сам всегда стремился сблизиться с Алексеем, однако ответного желания не встречал. Андрей подчеркивает, что от этого не стал меньше любить брата, однако признается, что порой чувствует горечь из-за такого отношения со стороны близкого человека.

«Конечно, в какой-то момент ты жалеешь об этом. Особенно, если ты делаешь в ту сторону шаги какие-то, иногда переступаешь через себя, через свои принципы, через свое „я“, приносишь жертву этой любви, а обратно… Конечно, в этот момент не очень приятно как-то», — поделился актер.

Полное интервью с актером Андреем Чадовым в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, на ком тайно женился Андрей Чадов.

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