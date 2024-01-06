«У русских глубокая душа»: певец Fancy о том, почему любит выступать России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 95 0

Певец Fancy заявил о глубокой душе у его российской аудитории

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Звезда 80-х из Германии считает своих российских поклонников особенными.

Звезда евродиско 80-х Манфред Алоиз Зегит, выступающий под сценическим именем Fancy, в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко признался в особой любви к российским поклонникам.

«Я много раз бывал в России. Для меня важна аудитория, а она в России очень интересная. Она серьезная и дружелюбная, и для меня это очень приятно. Я думаю, у русских людей глубокая душа. У них большая душа. И вы это чувствуете. Мне нравится Россия», — заявил певец.

В этот раз Fancy посетил Москву в рамках фестиваля «Легенды Ретро FM», который возобновился после перерыва в несколько лет из-за пандемии коронавируса. Певец разделил сцену с другими зарубежными звездами поп-музыки 70-80-90-х годов: группами Joy и Arabesque, певцами Gazebo, Lian Ross и Pupo. Подробный отчет о мероприятии смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru показал, как немецкий певец Fancy пожелал своим российским поклонникам счастливого нового года.

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