«Виделись всего четыре раза»: бывший муж Дайнеко не воспитывает дочь
Виктория Дайнеко хочет, чтобы бывший муж участвовал в воспитании дочки
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Прошедший год барабанщик Клейман практически не общался с ребенком.
Певица Виктория Дайнеко хочет, чтобы ее бывший муж барабанщик Дмитрий Клейман больше проводил времени с их общей дочкой и участвовал в ее жизни. Об этом она рассказала в эфире на одном из федеральных телеканалов.
За последний год Клейман практически не принимал участие в воспитании наследницы. Дайнеко хочет это изменить.
«Я очень хочу, чтобы он участвовал в ее воспитании. Мы сейчас обсуждаем вопрос о том, чтобы она приезжала к нему домой, в какие-то дни на неделе оставалась у него. На этот момент они виделись всего четыре раза за год», — рассказала звезда.
Но тем не менее бывший муж стал уделять больше внимания к подрастающей дочке. Он даже сам пытается выйти с ней на связь. Дайнеко считает, что так на барабанщика влияет его нынешняя жена. Женщина пытается превратить Клеймана в более ответственного отца.
Самой же певице нынешняя супруга бывшего мужа показалась приятной женщиной.
«У меня к ней доверия чуточку больше, чем к бывшему мужу», — заявила артистка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дайнеко познакомила дочь с возлюбленным.
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