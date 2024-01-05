«Виделись всего четыре раза»: бывший муж Дайнеко не воспитывает дочь

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 43 0

Виктория Дайнеко хочет, чтобы бывший муж участвовал в воспитании дочки

«Виделись всего четыре раза»: бывший муж Дайнеко не воспитывает дочь

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Прошедший год барабанщик Клейман практически не общался с ребенком.

Певица Виктория Дайнеко хочет, чтобы ее бывший муж барабанщик Дмитрий Клейман больше проводил времени с их общей дочкой и участвовал в ее жизни. Об этом она рассказала в эфире на одном из федеральных телеканалов.

За последний год Клейман практически не принимал участие в воспитании наследницы. Дайнеко хочет это изменить.

«Я очень хочу, чтобы он участвовал в ее воспитании. Мы сейчас обсуждаем вопрос о том, чтобы она приезжала к нему домой, в какие-то дни на неделе оставалась у него. На этот момент они виделись всего четыре раза за год», — рассказала звезда.

Но тем не менее бывший муж стал уделять больше внимания к подрастающей дочке. Он даже сам пытается выйти с ней на связь. Дайнеко считает, что так на барабанщика влияет его нынешняя жена. Женщина пытается превратить Клеймана в более ответственного отца.

Самой же певице нынешняя супруга бывшего мужа показалась приятной женщиной.

«У меня к ней доверия чуточку больше, чем к бывшему мужу», — заявила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дайнеко познакомила дочь с возлюбленным.

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