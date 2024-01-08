Более 1,3 миллиона подписей собрано в поддержку самовыдвижения Путина

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 60 0

Штаб кандидата получил подписи еще из 13 регионов страны.

Более 1,3 миллиона подписей собрано в поддержку самовыдвижения Путина

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Тема:
Выборы президента России — 2024

Более 1,3 миллиона россиян поддержали самовыдвижение действующего президента России Владимира Путина на выборы. О получении соответствующего числа подписей сообщила сопредседатель его Центрального штаба Марьяна Лысенко.

«На сегодняшний день мы собрали в поддержку нашего кандидата на пост президента РФ Владимира Владимировича Путина более, чем 1,3 млн подписей», — прокомментировала она в беседе с журналистами.

Лысенко отметила, что все подписи проверяются. С документами работают волонтеры и юридическая служба, пояснила она.

Сопредседатель избирательного штаба Путина добавила, что сегодня, 8 января, в поддержку кандидата поступили новые подписи из 13 регионов России. По данным «Известий», документы были направлены из Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, а также Пермского края.

Известно, что Владимир Путин среди всех кандидатов в президенты РФ стал первым, кто подал все необходимые документы в ЦИК для участия в предвыборной гонке. Он принял решение баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

Всего зарегистрированы были 11 человек, среди которых три самовыдвиженца и восемь партийцев.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦИК зарегистрировала Слуцкого и Даванкова кандидатами в президенты РФ.

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