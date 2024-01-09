«Вытеснение неприятного периода»: как обнаружить у себя детскую психотравму

Из-за оскорблений со стороны родителей может развиться травма. Но это еще не все.

Психолог Марина Гогуева рассказала сайту 5-tv.ru, как определить, есть ли у вас детская психотравма.

«Если у вас было детство, то у вас однозначно есть детская психотравма. Почему так? Потому что у ребенка психика еще очень незрелая и за счет этого она уязвима. Ребенок не может так, как умеет взрослый, справляться с разными жизненными ситуациями. И для того, чтобы возникла жизненная детская психотравма, вовсе не обязательно должна произойти какая-то экстремальная жизненная ситуация», — объяснила специалист.

Трудное детство

Для первого признака психотравмы служат несколько ситуаций, которые могут травмировать человека на протяжении времени. Например, один из родителей оскорбляет и часто кричит на ребенка. Из-за этого может сформироваться детская психотравма.

Идеальное детство

Многие люди идеализируют свою детство и считают, что у них психотравмы и в помине быть не может. Но такое поведение и есть главный признак того, что не все так гладко.

Потеря памяти

Некоторые не могут вспомнить какой-то период из своего детства. Но не стоит пугаться, если в памяти нет событий до трех-четырех лет. Это совершенно нормально.

«Но если вы не помните себя в шесть лет, в семь, в восемь и вы не помните какие-то значимые события, которые происходили, например, как вы пошли в школу, то вероятно в этом возрасте и произошла какая-то психотравма. Очень часто люди говорят о том, что в этом возрасте родился еще один ребенок в семье или семья переехала, или родители расстались и вот такое забывание — это вытеснение неприятного периода для того, чтобы не травмироваться об эти воспоминания», — объяснила психолог.

Внутренний страх

Детская психотравма с легкостью может проявиться во взрослом возрасте. Например, если что-то случается, то эмоции могут взять верх над ситуацией.

Часто перед важным выступлением человека может трясти от страха и бросать в ужас. При этом это не первый раз, когда он что-то говорит перед публикой Но такое повторяется постоянно. Это и говорит о каком-то детском психотравмирующем опыте.

Невыполнение целей

Зачастую люди ставят перед собой одну цель, но постоянно с нее «съезжают».

Психолог привела пример с собственным бизнесом. У человека может быть свое дело, но вместо мыслей о том, как добиться дохода, он думает о своем конкуренте. Так мысли предпринимателя сосредоточены исключительно на том, как справиться с противником, который, возможно, даже и не в курсе, что ему пытаются насолить.

«Это также ситуация из вашего детства, которая вас когда-то травмировала и таким способом вы пытаетесь ее переиграть», — сказала психолог.

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