Польша пыталась мешать расследованию взрывов на «Северных потоках»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 31 0

Польша пыталась помешать расследованию взрывов на «Северных потоках»

Польша пыталась мешать расследованию взрывов на «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Тема:
Северный поток

Страна отказывается сотрудничать со следствием. Но почему польские политики скрывают информацию?

Политики из Польши пытались помешать расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Страна скрывала информацию о передвижении предполагаемых диверсантов. Об этом сообщил европейские следователи изданию The Wall Street Journal.

«Польские чиновники не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства о передвижениях предполагаемых диверсантов по польской земле», — написали в публикации.

Специалисты уже давно расследуют версию о том, что диверсию на газопроводах совершили с территории Украины через Польшу.

Но Варшава не хочет сотрудничать со следствием. Из-за этого нельзя наверняка утверждать, что в диверсиях виноваты члены бывшего правительства страны.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что журналист Херш раскрыл новые подробности о подрыве «Северных потоков».

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