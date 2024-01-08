В результате атаки ВСУ на Белгород пострадали три человека
Пострадавших увезли в больницу.
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
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В результате обстрела ВСУ в Белгороде были ранены три человека. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, женщина и двое мужчин получили осколочные ранения. Пострадавших увезли в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В двух жилых многоквартирных домах от удара выбило стекла, осколками были повреждены авто в городе. Удар частично задел местное предприятие, на стоянке авто сгорели четыре грузовика.
Минобороны РФ сообщило, что ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир». Удар был нацелен по объектам на территории РФ. Средства ПВО уничтожили десять снарядов.
Белгород подвергается обстрелу со стороны ВСУ с 30 декабря 2023-го. В городе нет никаких военных объектов — ВСУ намеренно били по мирному населению, прямо по центру города — по новогодней елке и катку с детьми. По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 100 человек. Скончались — 25, в том числе дети.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин отреагировал на атаку украинских боевиков на Белгород.
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