В результате атаки ВСУ на Белгород пострадали три человека

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 52 0

Пострадавших увезли в больницу.

В результате атаки ВСУ на Белгород пострадали три человека

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

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В результате обстрела ВСУ в Белгороде были ранены три человека. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, женщина и двое мужчин получили осколочные ранения. Пострадавших увезли в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В двух жилых многоквартирных домах от удара выбило стекла, осколками были повреждены авто в городе. Удар частично задел местное предприятие, на стоянке авто сгорели четыре грузовика.

Минобороны РФ сообщило, что ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир». Удар был нацелен по объектам на территории РФ. Средства ПВО уничтожили десять снарядов.

Белгород подвергается обстрелу со стороны ВСУ с 30 декабря 2023-го. В городе нет никаких военных объектов — ВСУ намеренно били по мирному населению, прямо по центру города — по новогодней елке и катку с детьми. По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 100 человек. Скончались — 25, в том числе дети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин отреагировал на атаку украинских боевиков на Белгород.

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