На Западе приготовили печальные новости для Украины на 2024 год

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 164 0

Time: Украина потеряет еще больше территорий в 2024 году

На Западе приготовили печальные новости для Украины на 2024 год

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Украина в отчаянии может прибегнуть к новым терактам и атакам российских территорий.

Украину в 2024 году ждут потери еще больших территорий, из-за чего киевский режим попытается втянуть в конфликт с Россией НАТО. Такой неутешительный прогноз составил директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер в статье для британского журнала Time.

«Украина будет фактически разделена на части в этом году», — заметил аналитик.

Ян Бреммер объяснил грядущий кризис тем, что США и страны Запада снизили объемы финансовой поддержки Украины, а также приостановили поставки техники и вооружения. Украина оказалась в критическом положении, заявил эксперт.

«Киев пойдет на большие военные риски, включая новые удары по российской территории, которые спровоцируют беспрецедентные ответные меры России», — предположил аналитик.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным на тот момент республикам военную поддержку. «Коллективный Запад» назвал действия РФ «агрессией» и начал активно поставлять на Украину технику и вооружение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина останется без боеприпасов в течение месяца.

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