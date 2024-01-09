Пугающие цифры: в России резко вырос уровень заболеваемости гриппом

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В России резко вырос уровень заболеваемости гриппом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ingram Images; 5-tv.ru

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Из-за вспышек в нескольких регионах даже продлили каникулы школьникам.

В России растет уровень заболеваемости гриппом. Как сообщают «Известия», сейчас этот показатель на 83% выше среднего сезонного по стране.

Из-за вспышек в нескольких регионах даже продлили каникулы школьникам. В Горно-Алтайске, где произошел всплеск ОРВИ и коклюша, восемь школ начнут работу 10 января, еще два учебных заведения — только 15-го.

До 14 числа продлятся каникулы и в Пензенской области. В регионе неблагополучная эпидситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Похожая ситуация и в Перми — здесь тоже массово болеют школьники, поэтому на уроки они пойдут только 16 января. А вот в Нижневартовске все школы без исключения переходят на дистанционный формат обучения до 21 января.

В городи бум заболеваемости корью. На частичную удаленку переходят и несколько школ Петрозаводска.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ВОЗ вновь призвали носить маски из-за роста заболеваемости COVID.

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