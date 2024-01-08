«До нуля градусов»: москвичам пообещали скорое потепление

Какая погода ожидается в российской столице с 9 по 14 января?

Рабочие дни после новогодних каникул в Москве начнутся с потепления, однако комфортная погода продержится в российской столице лишь три дня. Об этом в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, 9 января, резко изменится циркуляция. Предстоящая ночь выдастся по-прежнему холодной. Так, столбики термометров покажут минус 18 градусов, в области похолодает до минус 20, в некоторых местах на северо-западе до минус 24 градусов.

Во вторник днем из-за циклона, приближающегося к центру европейской России с умеренным воздухом с запада температура повысится. Но показатели все равно останутся на 4-5 градусов ниже нормы. При этом по сравнению с предшествующими днями будет намного теплее.

В среду, 10 января, в столице ожидается от шести до десяти градусов. 11 января, по прогнозу метеоролога, ожидается самый теплый день в наступившем году, днем столбики термометров опустятся до минус одного градуса, в Подмосковье воздух может прогреться до нуля.

Однако с пятницы, 12 января, в московский регион нагрянет очередное похолодание. Всему виной «вторжение холодных воздушных масс». Так, ночью ожидается до минус 13–18, днем — минус 11–16 градусов.

В субботу, 13 января, морозы усилятся, ночью прогнозируется до 16–21 градуса холодов, в дневное время до минус 15–20 градусов. Ночью, 14 января, температура в Москве будет держаться на уровне минус 15–20 градусов, днем потеплеет до минус 13 градусов, возможен снегопад, подытожил Вильфанд.

Ранее 5-tv.ru писал, что суровые морозы ударят сразу по нескольким регионам России.