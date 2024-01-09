Замглавы Подольска и начальник котельной задержаны после отключения отопления

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Евгения Романова
Евгения Романова 129 0

Тем временем президент уже взял на контроль проблемы в сфере ЖКХ в подмосковном городе.

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

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Правоохранители задержали начальника котельной, замглавы администрации Подольска и генерального директора Климовского специализированного патронного завода. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

«В помещениях и на рабочих местах задержанных проведены обыски и выемки, идут допросы», — говорится в сообщении ведомства.

Задержания проводились в рамках уголовного дела об оказании услуг, неотвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий в отношении замглавы Подольска. Отмечается, что он во время исполнения обязанностей по контролю за подготовкой и эксплуатацией котельной знал о необходимости проверки оборудования для отопительного сезона, а еще и о наличии его дефектов.

«Подписал акт проверки готовности к отопительному периоду 2023–2024 годов и выдал заводу паспорт готовности, что привело к аварии на теплотрассе», — сообщили в СКР.

В Подольске ввели режим ЧС локального характера 6 января из-за отсутствия отопления в многоквартирных дома северо-восточной части Климовска. Как объяснял глава городского округа Григорий Артамонов, из-за морозов система замерзла и при запуске появляются прорывы на магистральной линии и в домах.

Чрезвычайная ситуация 6 января наблюдалась также в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверки по всем выявленным случаям отключения отопления. Они, в том числе, организованы городском округе Чехов, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ограничения подачи тепла в дома в Подольске. Президент РФ Владимир Путин взял на контроль проблемы в сфере ЖКХ в подмосковном городе и Херсонской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о передаче частной котельной в Климовске в муниципалитет.

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