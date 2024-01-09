ЦИК зарегистрировал Харитонова кандидатом на выборах президента России

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 46 0

Политик был выдвинут на пост главы государства от партии КПРФ.

ЦИК зарегистрировал Харитонова кандидатом на выборах президента России

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента России — 2024

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ зарегистрировала Николая Харитонова в качестве кандидата в президенты России. Решение об этом было принято в рамках заседания комиссии.

Харитонов был выдвинут на пост президента от партии КПРФ 23 декабря. Спустя четыре дня он подал документы в ЦИК для участия в предвыборной гонке. Подписи избирателей кандидату собирать было не нужно, так как КПРФ — парламентская партия.

Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатами на выборах президента РФ, которые пройдут в марте, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова. Они также были выдвинуты от своих партий.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Известно, что действующий глава государства Владимир Путин был первым, кто подал все необходимые документы в ЦИК для участия в выборах. Он принял решение баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 1,3 миллиона подписей собрано в поддержку самовыдвижения Владимира Путина.

Тема:
Выборы президента России — 2024
8 янв
Более 1,3 миллиона подписей собрано в поддержку самовыдвижения Путина
6 янв
Подписи в поддержку самовыдвиженца Путина собраны уже в 25 регионах
5 янв
Подписи в поддержку Путина на выборах 2024 года прибыли в его избирательный штаб
5 янв
ЦИК зарегистрировала Слуцкого и Даванкова кандидатами в президенты РФ
4 янв
Владимир Машков вручил удостоверения доверенных лиц Путина на выборах
1 янв
ЦИК завершил прием документов для участия в выборах президента РФ
1 янв
Лидер «Коммунистов России» Малинкович подал документы в ЦИК для участия в выборах президента
30 дек
Полмиллиона человек по всей России поддержали кандидатуру Путина
29 дек
На сайт кандидата на должность президента РФ Путина совершены DDoS-атаки
29 дек
Люди по всей России оставляют подписи за кандидатуру Путина
-9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:52
Наступит сущий кошмар: какие сюрпризы преподнесет погода в Центральной России
12:36
«Ветхое состояние»: Песков заявил о титанических усилиях для обновления системы ЖКХ
12:35
На Ставрополье во время поисков пропавшей без вести женщины нашли три трупа
12:33
Умер заслуженный тренер России по спортивному ориентированию
12:32
Не удалось замаскироваться: как российские «Акации» уничтожили опорные пункты ВСУ
12:21
Пугающие цифры: в России резко вырос уровень заболеваемости гриппом

Сейчас читают

Агата Муцениеце планирует освоить новую профессию
Нумеролог: «Люди, у которых в 2024 году агрессия будет превалировать над любовью, сильно пострадают»
Психолог объяснил родителям, как правильно наказывать детей
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса