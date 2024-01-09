Убийство отрасли: почему протестующие парализовали движение на важнейших магистралях Германии

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Протестующие парализовали движение на важнейших магистралях Германии

Фото, видео: Reuters / FABRIZIO BENSCH; 5-tv.ru

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Чем недовольны немецкие аграрии?

Транспортный коллапс в Германии. Протестующие фермеры парализовали движение на важнейших автомагистралях страны.

Они недовольны тем, что в рамках бюджетного кризиса правительство планирует пополнять казну в том числе за их счет. Власти хотят резко сократить объем субсидий и льгот для аграриев, что, по мнению протестующих, может если не убить отрасль, то нанести по ней серьезный удар.

Причем такие жесткие меры позволят выручить дополнительно всего около миллиарда долларов: для сравнения, на поддержку Украины в этом году в бюджете Германии заложено четыре миллиарда. О борьбе за здравый смысл — материал корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии ожидают проведения переговоров между Россией и западными странами по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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