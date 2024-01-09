Следователи назвали предварительную причину массового ДТП в Новгородской области

Правоохранители выясняют обстоятельства обслуживания дороги ответственной организацией.

Массовая авария в Новгородской области могла произойти из-за того, что у машины Chery была неподходящая резина. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ Следственного комитета России.

«По предварительным данным, на автомобиле Chery на задней оси установлены покрышки, не соответствующие дорожным условиям, что могло стать причиной первой аварии, повлекшей дальнейшее массовое столкновение», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что машиной Chery управлял 70-летний житель Коврова. Он потерял управление и влетел в металлическое ограждение. После столкновения пассажирка покинула авто, чтобы установить знак аварийной остановки и вызвать помощь, а ее супруг — водитель Chery — оказался заблокированным в салоне. Через некоторое время попутные машины стали совершать последовательные столкновения и между собой.

В дальнейшем Honda наехала на металлическое ограждение, пытаясь избежать аварии. Водитель и его жена вышли из авто на проезжую часть, где погибли в результате ДТП. В машине находилось двое малолетних детей, один из них стал жертвой аварии, а второго госпитализировали.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства обслуживания дороги ответственной организацией.

ДТП произошло в три часа дня в понедельник, 8 января, на 526-м километре магистрали. Около 50 автомобилей столкнулись в Новгородской области. 5-tv.ru публиковал момент ДТП. В результате трагедии погибли четыре человека, включая ребенка, и еще 16 пострадали. Движение по направлению в Москву было ограничено, организовали объезд.

Для пострадавших в аварии водителей и пассажиров развернули мобильные пункты обогрева, где была возможность поесть и зарядить мобильные телефоны. Также с людьми работали психологи. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить данные о ходе расследования уголовного дела по факту массового ДТП.

Ранее 5-tv.ru писал, что метель могла стать причиной массового ДТП в Новгородской области.