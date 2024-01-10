«Подлый карьерист»: Вячеслав Макаров рассказал о темной стороне своей личности

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 33 0

Вячеслав Макаров признался в наличии у себя темной стороны личности

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Шоумен заявил о желании сыграть злодея в кино.

Певцу и телеведущему Вячеславу Макарову не составит труда сыграть отрицательного персонажа в кино. Более того, именно в такой роли он гармонично чувствовал бы себя. Такое признание шоумен сделал в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко.

«Скорее, злодея какого-нибудь сыграл бы, почему нет. Мне кажется, у меня и внешне этому все соответствует, и внутренняя часть во мне темная все-таки тоже существует. Эту грань можно раскопать где-то внутри и вывести ее наружу», — заявил артист.

Макаров отметил, что не имеет никаких предубеждений относительно ролей злодеев, поскольку в каждом человеке так или иначе живет несколько личностей, в том числе и отрицательная. Наоборот, подчеркнул шоумен, ему было бы интересно изучить мотивы отрицательного героя, понять, почему он именно так поступил в той или иной ситуации, и примерить на себя его качества.

«Может быть, подлого карьериста сыграл бы, который идет по головам. Мне кажется, такого персонажа я бы хорошо сыграл. Я таким не являюсь в жизни, но мне кажется, я бы хорошо понял, чем мотивирован этот человек, и почему он пренебрежительно относится к людям», — рассуждает артист.

Полное интервью с Вячеславом Макаровым в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему шоумен Вячеслав Макаров отверг карьеру оперного певца.

-5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.40
0.71 98.98
-0.21
Денежный магнит: 4 знака зодиака получат невероятный финансовый успех в 2...

Последние новости

11:47
На концерте Moby в Лас-Вегасе призвали прекратить поддержку Украины
11:46
«Ростех» начнет серийное производство новейших авиабомб «Дрель» в 2024 году
11:45
«Надо признать»: в Boeing прокомментировали инцидент с самолетом 737 MAX
11:26
Умер сценарист и режиссер Игорь Болгарин
11:24
Более тонны кокаина нашли таможенники Петербурга в контейнере из Никарагуа
11:16
«Отдали все»: как США шантажируют Грецию, пока Зеленский терпит поражение

Сейчас читают

Более полутора лет Киев не может заработать на «пророссийских» АЗС
«Победа будет за нами»: Елена Север пообщалась с бойцами ВС РФ прямо на передовой
«Увы и к сожалению»: в чем различия ишемического и геморрагического инсультов
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса