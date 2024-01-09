Австрийские власти напомнили, что из Вашингтона, Брюсселя и, прежде всего, Киева с самого начала конфликта звучали лозунги о необходимости истребления русских.

Запад не осудил удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, потому что сам продиктовал Киеву эту тактику. Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с журналистом Флавио фон Вицлебеном.

«Цель, стоящая за этим (обстрелом Белгорода), и я сказала бы, что на самом деле также и военная цель с самого начала конфликта <…> в том, чтобы вызвать панику и хаос в России», — прокомментировала она во время интервью.

Кнайсль отметила, что эту цель преследовал не только украинский лидер Владимир Зеленский, но и генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также другие высокопоставленные лица в США. Однако до сих пор им так и не удалось реализовать планы, подчеркнула она.

По словам экс-главы МИД Австрии, Запад хочет усложнить жизнь простым россиянам, но делает это руками Украины. Она напомнила, как лозунги о необходимости «убивать русских в любой точке мира» звучали из Вашингтона, Брюсселя и Киева, в частности.

«К сожалению, в такую картину вписывается нападение на ледовый каток в Белгороде в канун Нового года», — заключила Кнайсль.

Белгород подвергся обстрелу со стороны украинских нацистов 30 декабря. В результате произошедшего пострадали более 100 человек. Скончались 25, в том числе дети. Разрушены были 37 многоквартирных домов, три частных дома и семь объектов гражданской инфраструктуры.

По данным Минобороны РФ, киевский режим применил ракеты «Ольха» с кассетной частью и чешскую реактивную систему залпового огня Vampire для обстрела города.

В последующие дни ВСУ снова наносили удары по Белгороду и Белгородской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ООН ответили на критику России после ударов ВСУ по Белгороду.