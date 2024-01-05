В ООН ответили на критику России после ударов ВСУ по Белгороду

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 117 0

УВКПЧ ООН после ударов ВСУ по Белгороду заявило, что все гражданские важны

В ООН ответили на критику России после ударов ВСУ по Белгороду

Фото: www.globallookpress.com / Колядин Павел

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Прежде в Евросоюзе и ОБСЕ отказалась осуждать действия киевского режима, заявив, что он «имеет на это право».

Жизнь каждого гражданского лица имеет значение, заявила пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани в беседе с РИА Новости. Так она прокомментировала критику России в адрес управления после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному Белгороду.

«Жизни всех гражданских лиц, без сомнения, имеют значение, и все государства обязаны обеспечивать защиту гражданских лиц. У нас глобальный мандат, и мы занимаемся вопросами прав человека по всему миру», — ответила она.

В организации прокомментировали и заявление постоянного представителя России в ООН в Женеве Геннадия Гатилова, который отметил, что молчание Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по поводу удара ВСУ по Белгороду является позорным. Шамдасани объяснила, что Тюрк намеревался приехать в Россию, но пока визит не запланировали.

К слову, Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских нацистов 30 декабря. В городе нет никаких военных объектов — ВСУ намеренно били по мирному населению. По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 100 человек. Скончались 25, в том числе дети.

По данным Минобороны РФ, киевский режим применил ракеты «Ольха» с кассетной частью и чешскую реактивную систему залпового огня Vampire для обстрела города. Мирный город до сих пор подвергается атакам со стороны киевского режима.

Кроме того, Евросоюз и ОБСЕ отказалась осуждать атаки ВСУ по Белгороду. Они заявили, что киевский режим «имеет на это право».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, по какой причине Украине США не предоставляют военную помощь.

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