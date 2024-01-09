«Навести порядок»: завод в Подольске может перейти под контроль «Ростеха»

О процессе национализации предприятия ранее заявил губернатор Подмосковья.

Госкорпорация «Ростех» готова взять под свой контроль Климовский патронный завод после инцидента с отоплением в подмосковном Подольске. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В «Ростехе» заявили о необходимости национализировать предприятие. Обращение по этому поводу уже было направлено в адрес президента России Владимира Путина.

«Это позволит обеспечить и выполнение производственных задач, и социальных обязательств, которые есть у завода, и в целом — навести порядок на предприятии, в том числе повысить уровень промышленной безопасности», — отметили в «Ростехе».

О том, что «Климовский специализированный патронный завод», на территории которого находится аварийная котельная, будет национализирован, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, после завершения процесса передачи предприятия государству, котельная будет обновлена и укомплектована квалифицированными сотрудниками.

В Подольске несколько дней назад ввели режим ЧС локального характера из-за отсутствия отопления в многоквартирных дома северо-восточной части Климовска. Там запустили два резервных котла. Как объяснял глава городского округа Григорий Артамонов, из-за морозов система замерзла и при запуске появляются прорывы на магистральной линии и в домах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подача отопления в 116 домов в Московской области восстановлена, на очереди еще 57 многоэтажек.