Не одна отправилась на отдых: Муцениеце показала своего возлюбленного?

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 4 0

Агата Муцениеце намекнула на роман со стоматологом Соколенко

Не одна отправилась на отдых: Муцениеце показала своего возлюбленного?

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актриса в социальной сети показала, как проводит время на райском острове.

Актриса Агата Муцениеце неожиданно для публики показала некоего красавчика, с которым отправилась на отдых в Таиланд. Оказалось, что знаменитость отдала двух детей бывшему мужу, чтобы уединиться под пальмами со старым приятелем.

В социальной сети актриса опубликовала видео, на котором ехала на байке. На фоне заката радостная Муцениеце крепко обнимала стоматолога Александра Соколенко за талию. Хотя до этого делала вид, будто в отпуск отправилась одна.

При этом Соколенко уже не первый раз видели рядом с актрисой. Так, пару лет назад Муцениеце приходила с врачом на премьеру. Тогда его перепутали с женатым кинорежиссером Климом Шипенко. Поэтому сейчас одни уверены — актриса решила дать их чувствам второй шанс, другие же — роман пары и не заканчивался. Просто теперь Муцениеце стала потихоньку знакомить публику со своим избранником.

К слову, в Таиланде актриса также рассказала, что в текущем году хотела бы освоить новую профессию, а именно пойти отучиться на психолога. По ее мнению, психология неоднократно ее спасала в жизни в трудные периоды. Да и в воспитании детей знание этой науки не будут лишними.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Агата Муцениеце приводит себя в форму после Нового года.

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