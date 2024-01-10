Предлагают «помощь»: в ЦБ предупредили о новой афере с разблокировкой активов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 43 0

ЦБ РФ предупредил о новой мошеннической схеме по разблокировке активов

Предлагают «помощь»: в ЦБ предупредили о новой афере с разблокировкой активов

Фото: www.globallookpress.com / Ralf-Udo Thiele

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Мошенники выдают себя за финансовую организацию. Как они действуют?

Мошенники стали предлагать россиянам помощь в решении вопроса с замороженными иностранными учетными институтами активами. С подобными предложениями к гражданам обращаются в социальных сетях, мессенджерах и по электронной почте, предупреждает Центробанк (ЦБ) РФ.

Злоумышленники предлагают перевести на заявленный счет сумму, равную стоимости замороженных активов. Жертвам обещают вернуть деньги обратно на банковский счет в двойном размере.

«Аферисты могут выдавать себя за финансовую организацию, но при этом не иметь лицензии Банка России», — отметили в ЦБ.

Соотечественников призвали быть внимательными и не сотрудничать с сомнительными компаниями. Легальность организации можно проверить с помощью специального списка, составленного регулятором.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, если вы перевели деньги мошенникам.

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