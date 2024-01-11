Несколько эффективных способов: как обезопасить российские города от ударов ВСУ

Российская армия сможет уничтожать позиции врага до развертывания артиллерийских систем.

Для защиты российских городов от ракетных обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо вовремя вскрывать РСЗО противника в северных районах Харьковской области, которые выдвигаются на огневые позиции. Деталями поделилось издание EADaily.

По словам специалистов необходимо, чтобы над приграничными областями постоянно патрулировали БПЛА оптико-электронной разведки ZALA 421−16Е. Такие беспилотники оснащаются инфракрасными камерами, способными обнаруживать противников в любое время суток с высоты до 4500 метров.

Над Белгородской областью должны барражировать самолеты стратегической радиолокационной разведки Ту-214Р. Техника способна обнаруживать артиллерийские позиции ВСУ даже в густой лесной местности благодаря установленному радиолокационному комплексу.

На расстоянии 200-300 километров от границы можно разместить дирижабли с высокоэнергетическими РЛС. Техника будет постоянно мониторить передвижение противника с высоты до 5000 метров.

После обнаружения цели по ней могут быть нанесены удары с помощью высокоточных систем реактивного залпового огня (РСЗО), вроде «Ураган-1М», «Торнадо-С» и САУ «Коалиция-СВ». Отмечается, что позиции противника будут поражены еще до начал огневой работы.

В Белгороде объявлена авиационная опасность

Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских нацистов 30 декабря. В результате произошедшего пострадали более 100 человек. Из них скончались 25, в том числе дети. Разрушены были 37 многоквартирных домов, три частных дома и семь объектов гражданской инфраструктуры.

После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым годом, президент Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Василий Небензя раскритиковал Чехию, которая захотела избежать ответственности за обстрел Белгорода ВСУ.