Несколько эффективных способов: как обезопасить российские города от ударов ВСУ

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

EADaily: удары по городам РФ можно прекратить с помощью разведки дронами

Несколько эффективных способов: как обезопасить российские города от ударов ВСУ

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

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Российская армия сможет уничтожать позиции врага до развертывания артиллерийских систем.

Для защиты российских городов от ракетных обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо вовремя вскрывать РСЗО противника в северных районах Харьковской области, которые выдвигаются на огневые позиции. Деталями поделилось издание EADaily.

По словам специалистов необходимо, чтобы над приграничными областями постоянно патрулировали БПЛА оптико-электронной разведки ZALA 421−16Е. Такие беспилотники оснащаются инфракрасными камерами, способными обнаруживать противников в любое время суток с высоты до 4500 метров.

Над Белгородской областью должны барражировать самолеты стратегической радиолокационной разведки Ту-214Р. Техника способна обнаруживать артиллерийские позиции ВСУ даже в густой лесной местности благодаря установленному радиолокационному комплексу.

На расстоянии 200-300 километров от границы можно разместить дирижабли с высокоэнергетическими РЛС. Техника будет постоянно мониторить передвижение противника с высоты до 5000 метров.

После обнаружения цели по ней могут быть нанесены удары с помощью высокоточных систем реактивного залпового огня (РСЗО), вроде «Ураган-1М», «Торнадо-С» и САУ «Коалиция-СВ». Отмечается, что позиции противника будут поражены еще до начал огневой работы.

В Белгороде объявлена авиационная опасность

Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских нацистов 30 декабря. В результате произошедшего пострадали более 100 человек. Из них скончались 25, в том числе дети. Разрушены были 37 многоквартирных домов, три частных дома и семь объектов гражданской инфраструктуры.

После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым годом, президент Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Василий Небензя раскритиковал Чехию, которая захотела избежать ответственности за обстрел Белгорода ВСУ.

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