В Белгороде объявлена авиационная опасность

ВСУ продолжают обстреливать регион. Только за минувшие сутки под огнем оказались шесть районов.
Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
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Жителей Белгорода предупредили об авиационной опасности. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале городской мэрии.
«РСЧС: город Белгород, авиационная опасность», — указано в публикации.
Двумя днями ранее, 8 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал жителей региона о ракетной опасности. Людей призвали укрыться в помещениях и не подходить к окнам.
Авиационная опасность также ранее объявлялась в Белгороде 3 января. Действовала она около получаса.
Белгород подвергся обстрелу со стороны украинских нацистов 30 декабря 2023 года. В результате произошедшего пострадали более 100 человек. Скончались 25, в том числе дети. Разрушены были 37 многоквартирных домов, три частных дома и семь объектов гражданской инфраструктуры. В последующие дни ВСУ снова наносили удары по Белгороду и Белгородской области.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Австрии раскрыли, почему Запад не осудил удары ВСУ по Белгороду.
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