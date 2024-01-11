Небензя: Чехия хотела избежать ответственности за соучастие в обстреле Белгорода

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Представитель страны-поставщика боеприпасов предпочел стыдливо отмолчаться.

Фото, видео: Сергей Савостьянов / ТАСС; 5-tv.ru

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Чехия решила избежать ответственности за обстрел Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил Василий Небензя — постпред РФ при ООН.

Дипломат отметил, что представители страны побоялись появиться на заседании СБ ООН 30 декабря, а предпочли стыдливо промолчать. Напомним, что ВСУ ударили по мирным жителям боеприпасами чешского производства.

«Немудрено, ведь отвечать на глазах мировой общественности за гибель мирных жителей куда сложнее, чем прятаться за спинами „старших товарищей“ по НАТО», — отметил Небензя.

Некоторое время назад российская сторона хотела видеть на заседании постпреда Чехии. Однако тот отказался посетить дипломатическую встречу. Небензя назвал отказ постпреда Чехии от выступления «малодушным».

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Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских нацистов 30 декабря. По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 100 человек. Скончались 25, в том числе дети. Разрушены были 37 многоквартирных домов, три частных дома и семь объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Василий Небензя выступил с гневной речью на очередной встрече ООН. Дипломат подчеркнул, что Запад потакает террористическим актам киевского режима.

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