На Пятом канале акция «День добрых дел» для девятилетней Ульяны

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У маленькой девочки — редкая форма рака, но жизнь ребенка еще можно спасти.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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День добрый дел на Пятом канале! И сегодня наша помощь нужна девятилетней Ульяне. Девочка страдает от редкой формы рака, и нуждается в дорогостоящей терапии, на которую требуется 2,7 миллиона рублей.

Помочь семье собрать необходимую сумму можем мы с вами. Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 7535 или наведите камеру на QR-код - он будет на экране в течение всего сюжета.

Ульяне всего девять и уже в таком возрасте она осознала, что крепкое здоровье, пожалуй, главное в жизни. Полгода назад у нее начала болеть и кружиться голова. Сил не было ни на что. Девочка с трудом вставала по утрам.

«Мы обратились в калужскую больницу. Экстренно, на обследование, так как ребенку становилось хуже, и мы не могли понять, что с ней. После обследования подтвердилось предположение врачей, что у нее опухоль мозга», – рассказывает Александр Ивашин, отец Ульяны.

Анапластическая эпендимома – редкая и крайне агрессивная форма рака центральной нервной системы. Опухоль Ульяне удаляли в Москве спустя месяц после постановки диагноза. Но лечение этого вида рака всегда комплексное – одной операции недостаточно. Удалить все опухолевые клетки только хирургическим способом невозможно. Ульяне нужна еще и протонная терапия.

«Особенность детской онкологии – детская онкология лечится, детская онкология хорошо лечится. Даже агрессивные опухоли можно хорошо лечить. Здесь очень важна именно протонная терапия, потому что она снижает токсичность, дальнейшие проблемы в дальнейшей жизни», – объясняет врач-радиотерапевт Никита Катаев.

Но, когда родители Ульяны обратилась за помощью, квоты на дорогостоящее лечение уже закончились. Важный и нужный для девочки курс терапии стоит 2 675 960 рублей. У семьи из глубинки такой суммы нет. Без помощи неравнодушных людей им не обойтись.

Дни в больнице тянутся однообразно и долго. Ульяна не хочет отставать в учебе, поэтому усердно занимается и много читает. К весне она мечтает оказаться дома. Девочка скучает и по братику, и по сестре, и по своему любимому питомцу, который, как показывают ежедневные видеозвонки, с момента их последней встречи заметно подрос.

Большая и дружная семья Ульяны сможет воссоединиться совсем скоро. Помочь приблизить этот долгожданный день может каждый из нас.

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