Памфилова назвала число кандидатов на пост президента России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 61 0

Памфилова заявила об участии 11 кандидатов в избирательной кампании

Памфилова назвала число кандидатов на пост президента России

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Тема:
Выборы президента России — 2024

Участники гонки сегодня находятся на разных стадиях — кто-то уже зарегистрирован, кто-то собирает необходимые документы.

В избирательной кампании на сегодня участвуют 11 человек. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

В ходе заседания она уточнила, что происходит сегодня в предвыборной гонке. Так, по словам Памфиловой, всего кандидатов — 11, они находятся на разных стадиях.

«Восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое выдвинуты в порядке самовыдвижения — это вот те, кто участвует сейчас на данном этапе в избирательной кампании», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК также добавила, что полноценно и официально зарегистрировались трое: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Николай Харитонов от КПРФ.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в поддержку действующего президента Владимира Путина поступили подписи из всех 89 регионов России.

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