В поддержку Путина поступили подписи из всех 89 регионов России
Их уже подсчитывают и проверяют.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В избирательный штаб Владимира Путина сегодня доставили собранные в его поддержку подписи, в том числе, из северных регионов страны. Ранее волонтеры представили подписные листы из 77 субъектов. Сегодня — еще из 12. Таким образом, сейчас документы поступили со всей страны.
Их подсчитывают и проверяют. Накануне количество собранных подписей уже составило один миллион 300 тысяч, что в четыре с лишним раза больше, чем требуется по закону.
Следующий этап — передача подписных листов в Центризбирком для регистрации кандидата.
- 9 янв
- ЦИК зарегистрировал Харитонова кандидатом на выборах президента России
- 8 янв
- Более 1,3 миллиона подписей собрано в поддержку самовыдвижения Путина
- 6 янв
- Подписи в поддержку самовыдвиженца Путина собраны уже в 25 регионах
- 5 янв
- Подписи в поддержку Путина на выборах 2024 года прибыли в его избирательный штаб
- 5 янв
- ЦИК зарегистрировала Слуцкого и Даванкова кандидатами в президенты РФ
- 4 янв
- Владимир Машков вручил удостоверения доверенных лиц Путина на выборах
- 1 янв
- ЦИК завершил прием документов для участия в выборах президента РФ
- 1 янв
- Лидер «Коммунистов России» Малинкович подал документы в ЦИК для участия в выборах президента
- 30 дек
- Полмиллиона человек по всей России поддержали кандидатуру Путина
- 29 дек
- На сайт кандидата на должность президента РФ Путина совершены DDoS-атаки
Читайте также
78%
0.71 98.98
-0.21
Нашли ошибку?