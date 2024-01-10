В поддержку Путина поступили подписи из всех 89 регионов России

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Их уже подсчитывают и проверяют.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России — 2024

В избирательный штаб Владимира Путина сегодня доставили собранные в его поддержку подписи, в том числе, из северных регионов страны. Ранее волонтеры представили подписные листы из 77 субъектов. Сегодня — еще из 12. Таким образом, сейчас документы поступили со всей страны.

Их подсчитывают и проверяют. Накануне количество собранных подписей уже составило один миллион 300 тысяч, что в четыре с лишним раза больше, чем требуется по закону.

Следующий этап — передача подписных листов в Центризбирком для регистрации кандидата.

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