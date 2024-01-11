Российские ракеты «Вихрь-1» будут поставляться дружественной стране

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Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

«Калашников» заключил контракт на поставку ракет «Вихрь-1» дружественной стране

Российские ракеты «Вихрь-1» будут поставляться дружественной стране

Фото: © РИА Новости / Александр Мельников

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Экспортный контракт уже заключен.

«Калашников» поставит дружественному государству управляемые ракеты «Вихрь-1». Об этом сообщила пресс-служба концерна.

«Заключен крупный экспортный контракт на поставку управляемых ракет „Вихрь-1“ в адрес дружественного государства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в минувшем 2023 году концерн успешно выполнил поставки «Вихря» и «Стрелы», а также узлов и блоков управляемых артиллерийских снарядов. «Калашников» еще провел работы по освоению новой высокоточной техники. Объем выпуска спецтехники в дивизионе вырос на 45%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обновленные дроны «Куб» России нанесут мощный удар по объектам ВСУ. Эти беспилотники эффективно показали себя, заявлял также президент РФ Владимир Путин. 5-tv.ru также рассказывал, почему на Западе пришли в шок от российских дронов «Куб».

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Российские ракеты «Вихрь-1» будут поставляться дружественной стране

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