Умер фигурант дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 48 0

Он был доставлен из СИЗО прямиком в реанимацию.

Умер фигурант дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный

Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

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В реанимации скончался один из главных фигурантов дела о хищении при строительстве космодрома Восточный экс-глава компании «Цветлит» Сергей Волкодав. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным собеседника, Волкодав поступил в реанимацию. Госпитализировали его из СИЗО. Причиной смерти, предварительно, стала хроническая субарахноидальная гематома с кровоизлиянием.

В конце августе 2023 года стало известно, что Волкодав арестован по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный. Вместе с ним был задержан его брат Юрий — бывший руководитель Главного военно-строительного управления № 6 («Дальспецстрой»).

Известно, что в сентябре против Сергей было возбуждено еще одно дело о хищении более чем миллиарда рублей у Минпромторга и Спецстроя России. По данным следствия, деньги были похищены при выполнении госконтрактов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в колонии нашли тело осужденного за коррупцию экс-генерала Максименко.

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