Разъяренный краснодарский питбуль напал на ребенка в лифте: жуткое видео

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 53 0

В Краснодаре агрессивная собака напала на ребенка в лифте

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Владелец домашнего животного не удержал его на поводке.

Четырехлетний мальчик попал в больницу после нападения собаки в Краснодаре. Все случилось в лифте многоэтажки.

Отец с сыном находились в кабине, когда в нее зашел мужчина с питбулем. В лифте у пса слетел намордник и в какой-то момент агрессивный пес резко бросился в сторону ребенка, укусив его за щеку.

Как сообщил 5-tv.ru отец пострадавшего мальчика, владелец собаки готов был возместить все, но в последний момент согласился оплачивать только лекарства.

По словам жильцов дома, на хозяина и его собаку жаловались и раньше. Теперь все вместе собираются заявить на собаковода в полицию.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько денег можно получить за нападение собаки.

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