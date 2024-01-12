«Будь счастлив!» — Брутян поздравила сына Прилучного с днем рождения

|
Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 26 0

Старший сын Прилучного отметил день рождения в Дубае с отцом и мачехой

«Будь счастлив!» — Брутян поздравила сына Прилучного с днем рождения

Фото: Instagram* / zepyur_brutyan

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Мальчик впервые проводит праздник без матери.

Знаменитый актер Павел Прилучный и его новая супруга Зепюр Брутян совместно отметили день рождения Тимофея — старшего сына артиста от первого брака с Агатой Муцениеце. «Еще одна мама» искренне поздравила мальчика с 11-летием.

Сейчас пара вместе с детьми Павла, сыном и семилетней Мией, отдыхает в Дубае, Тимофей впервые отмечает праздник без матери.

Они прекрасно проводят время — Зепюр опубликовала трогательное видео, на котором семья зажигательно танцует в разных локациях. Актриса поздравила сына супруга, пожелав ему всего самого лучшего.

«А сегодня мы празднуем день рождения Тимофея! Будь счастлив и радуй нас своими успехами! А мы тебе во всем поможем!» — подписала она счастливые кадры.

Также Зепюр напомнила подписчикам, что новый 2024-й объявлен годом семьи. По мнению артистки, близкие люди — это «самое ценное» и самое важное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агата Муцениеце подала на Павла Прилучного новый иск.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-11° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
88.78
-0.61 97.54
-0.33
Время активных дел: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 января

Последние новости

8:25
«Нездоровая» причина: Кудрявцева ушла от мужа-хоккеиста
8:16
«Будь счастлив!» — Брутян поздравила сына Прилучного с днем рождения
8:07
Темные пятна — риски смерти: Солнце перешло в фазу опаснейших вспышек
7:50
Разъяренный краснодарский питбуль напал на ребенка в лифте: жуткое видео
7:31
«Растет клуб Волочковой»: Повереннова показала фото нагишом на снегу после бани
7:17
Кандидат в президенты Финляндии не хочет контактировать с правительством РФ

Сейчас читают

Более полутора лет Киев не может заработать на «пророссийских» АЗС
Путин: Россию со всех сторон душат, а она обогнала Германию
Врачи рассекретили способ спастись от ранней смерти не вставая с дивана
Набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса